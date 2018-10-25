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На рынке США обвал, крупнейшие компании дешевеют
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На рынке США обвал, крупнейшие компании дешевеют 

Вести.Ru 1 час назад
На рынке США обвал, уже второй за последнюю неделю. Высокотехнологичный Nasdaq, возглавляемый такими гигантами, как Apple, Amazon, Google и Facebook, на этот раз стал аутсайдером и рухнул на 4,5%. Это самое сильное снижение с 2011 года.
Netflix рухнул почти на 10%, Amazon почти 6%, Google и Microsoft потеряли более 5%. А от своих июльских максимумов так называемые FANG-акции (бумаги компаний Facebook, Amazon, Netflix и Google) потеряли уже 17%.
Акции производителя чипов компании AMD после слабого отчета рухнули сразу на 25%.
Впрочем, Nasdaq с начала года всё ещё остается в плюсе, а вот промышленный Dow Jones и индекс широкого рынка S&P 500 ушли в минус. По мере ужесточения денежно-кредитной политики ликвидность на рынках улетучивается и удерживать котировки уже нет возможности.
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