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Стало известно имя самого богатого китайца
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Джек Ма признан самым богатым китайцем по версии Forbes 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава крупнейшей китайской компании в области интернет-коммерции Alibaba Джек Ма возглавил опубликованный в четверг рейтинг журнала Forbes "400 богатейших людей Китая". По данным издания, состояние топ-менеджера оценивается в $34,6 млрд
Вторую строчку списка занял 46-летний глава телекоммуникационной корпорации Tencent Ма Хуатэн с состоянием $32,8 млрд На третьем месте — председатель правления крупной девелоперской компании Evergrande 60-летний Сюй Цзяинь, его богатство оценили в $30,8 млрд
По данным Forbes, состояние каждого из тройки лидеров в этом году сократилось. Так, Джек Ма обеднел по сравнению с 2017 годом на $4 млрд, Ма Хуатэн — на $6,2 млрд, а глава Evergrande — на $11,7 млрд
В списке этого года 43 новых участника, коммерческий успех которых, по информации издания, обусловлен первичным размещением акций их компаний на фондовой бирже.
Ранее в этом месяце китайское деловое издание Hurun также признало главу Alibaba самым богатым жителем КНР, оценив его состояние в $39 млрд
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