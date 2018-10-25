Стало известно имя самого богатого китайца

Джек Ма признан самым богатым китайцем по версии Forbes

Вторую строчку списка занял 46-летний глава телекоммуникационной корпорации Tencent Ма Хуатэн с состоянием $32,8 млрд На третьем месте — председатель правления крупной девелоперской компании Evergrande 60-летний Сюй Цзяинь, его богатство оценили в $30,8 млрд

По данным Forbes, состояние каждого из тройки лидеров в этом году сократилось. Так, Джек Ма обеднел по сравнению с 2017 годом на $4 млрд, Ма Хуатэн — на $6,2 млрд, а глава Evergrande — на $11,7 млрд

В списке этого года 43 новых участника, коммерческий успех которых, по информации издания, обусловлен первичным размещением акций их компаний на фондовой бирже.

Ранее в этом месяце китайское деловое издание Hurun также признало главу Alibaba самым богатым жителем КНР, оценив его состояние в $39 млрд