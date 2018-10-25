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Названы расходы «Роснефти» на инновации за три года
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«Роснефть» направила на инновации 210 млрд руб. за последние три года 

Газета.Ru + ещё 2 20 часов назад
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
За последние три года "Роснефть" направила на финансирование инновационной деятельности 210 млрд рублей, в том числе 86,1 млрд рублей на НИОКР (разработка и внедрение новых технологий).
Финансирование программы инновационного развития в 2017 году было увеличено на 11%, до 49,2 млрд рублей.
Инвестиции в НИОКР выросли на 28%, составив 29,9 млрд рублей.
Результатом стал целый ряд изобретений и научных открытий, а общее количество полученных патентов с 2016 года выросло на 30%, до 604 штук.
По итогам внедрения инноваций за два последних года был получен экономический эффект в размере более 30 млрд рублей.
С начала 2018 года Компания инициировала уже более 20 инновационных проектов в рамках стратегии "Роснефть-2022". На внедрение и тиражирование ранее успешно испытанных эффективных технологий с начала года направлено 700 млн рублей. Ожидается, что по итогам года число патентов превысит 640.
Прогнозное финансирование Инновационной деятельности Компании на период до 2021 года составляет более 380 млрд руб.
"Роснефть" рассматривает технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке, поэтому Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, активно внедряя передовые решения по всем направлениям деятельности.
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