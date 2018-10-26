Стихия разрушила нефтепровод под Туапсе

В ночь на 26 октября селевой поток повредил нефтепровод Тихорецк — Туапсе-1, выход нефти составил около пяти кубометров, сообщили в АО «Черномортранснефть».

«По предварительным оценкам выход нефти составил около пяти кубометров. Разрушение стенки нефтепровода произошло вследствие внешней нагрузки — движения селевого потока», — сообщили в «Черномортранснефти».

Нефтепровод поврежден в районе поселка Греческий Туапсинского района Краснодарского края.

Аварийно-ремонтные службы компании приступили к ликвидации последствий выхода нефти. Транспортировка нефти по трубопроводу остановлена.

В компании отметили, что на реке Туапсе установлены боновые заграждения, чтобы предотвратить попадание нефти в другие водные акватории. Опасность для населения отсутствует.

На данный момент ливни и селевые потоки на Кубани лишили энергоснабжения более 16 тыс. человек в 20 населенных пунктах Туапсинского, Апшеронского районов и городского округа Сочи, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

По его словам, в зону подтопления в 29 населенных пунктах попали почти 2,4 тыс. жилых домов с населением более 5,3 тыс. человек.

Без водоснабжения остались свыше 75 тыс. человек в 11 населенных пунктах из-за повреждения водовода.

Между тем число погибших в наводнении на Кубани выросло до шести человек.

Напомним, в Краснодарском крае действует режим ЧС. В результате сильных ливней затоплены железнодорожные пути, станции и дороги, разрушены несколько мостов и подходы к ним. Из-за проблем с питьевым водоснабжением закрылись детские сады Туапсе.

Жители поселка Станционный Апшеронского района Краснодарского края оказались отрезаны от мира в результате разрушения моста. Им доставляют продукты питания при помощи веревок.

Ранее в Сети появились видео, на котором потоки воды сносят машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания.