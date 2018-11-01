Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,8%

Чистая прибыль Сбербанка в III квартале выросла на 1,8% — до 228,1 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составила 228,1 млрд рублей, сообщила кредитная организация.

По итогам девяти месяцев 2018 года чистая прибыль банка увеличилась на 13% — до 655,5 млрд рублей.

Прибыль на обыкновенную акцию за девять месяцев 2018 года составила 29,91 руб., что 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистые процентные доходы банка за III квартал 2018 года увеличились на 3,2% в годовом выражении — до 359,3 млрд рублей.

За прошедший квартал розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 6,8% — до 6,4 трлн рублей.