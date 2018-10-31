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«Победе» разрешили летать в Грузию
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«Победа» получила разрешения на полеты в Грузию 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") получила разрешение на полеты от авиавластей Грузии по всем маршрутам и выполнит все запланированные рейсы со 2 ноября, следует из сообщения компании.
Лоукостер 26 октября заявил, что вынужден отменить запланированные рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми на период по 1 ноября 2018 года в связи с отказом грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты по маршрутам, на которых "Победа" является назначенным перевозчиком от имени РФ.
"Низкобюджетная авиакомпания "Победа" выполнит в полном объеме все рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, запланированные со 2 ноября 2018 года. Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых "Победа" является назначенным авиаперевозчиком от имени РФ", — говорится в сообщении перевозчика в среду.
"Победа" обращает внимание, что время вылета всех рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми скорректировано. "Соответствующая информация направляется каждому клиенту индивидуально", — добавляется в сообщении.
В Агентстве гражданской авиации Грузии РИА Новости в субботу поясняли, ссылаясь на акт, оформленный авиавластями двух стран, что с 10 июня 2016 года допускается осуществление рейсов по так называемому принципу "треугольник" в случае, если в данной схеме не фигурируют Тбилиси и Москва. Принцип "треугольник" разрешает авиакомпании делать транзитную остановку на территории партнерской страны и затем лететь в финальный аэропорт назначения.
Позже Агентство гражданской авиации Грузии скорректировало свое заявление, исключив из него упоминание Москвы.
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