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Маск стал «никем» в Tesla
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Маск стал «никем» в Tesla 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Основатель и руководитель Tesla Илон Маск удалил свои должности с сайта компании. Об этом он сообщил в Twitter.
«Теперь я никто в Tesla. Похоже, все в порядке», — написал предприниматель.
Маск пояснил, что сделал это на прошлой неделе, чтобы «посмотреть, что произойдет».
Страница на сайте Tesla с биографией Маска и перечислением его должностей и достижений в компании по-прежнему доступна, однако на самом веб-ресурсе уже нет ссылок на нее.
Позже Маск добавил, что ему, видимо, придется сохранить пост президента компании, чтобы «не смущать власти».
Маску пришлось покинуть пост председателя совета директоров Tesla по условиям соглашения, которое он заключил с комиссией по ценным бумагам США после того, как его обвинили в мошенничестве. В течение трех лет Маска должен заменять независимый менеджер. В то же время бизнесмен сохранил должность генерального директора компании.
Кроме того, Маска и Tesla обязали выплатить по 20 миллионов долларов штрафа в пользу пострадавших инвесторов. Также компания должна назначить двух независимых директоров.
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