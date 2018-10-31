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Сбербанк анонсировал новую услугу
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Сбербанк будет выдавать посылки в отделениях Москвы и Петербурга 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Сбербанк установит терминалы для выдачи товаров из интернет-магазинов в своих отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель крупнейшего российского банка.
"На первом этапе постаматы будут устанавливаться в отделениях Сбербанка в Москве и Санкт-Петербурге", — рассказали в банке.
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Решение о дальнейшем распространении терминалов будет приниматься по тому, насколько нововведение понравится клиентам.
"Мы будем внимательно оценивать отклик клиентов и влияние на клиентопоток внутреннего структурного подразделения для принятия взвешенного решения о дальнейшем тиражировании", — добавили в Сбербанке.
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на прошлой неделе сообщил, что Сбербанк рассматривает возможность установки постаматов в своих отделениях, около 5-6 тысяч офисов подходит для этого. Также он отметил, что в случае реализации такого сервиса он будет распространяться не только для запущенного Сбербанком и Яндексом маркетплейса "Беру", но и для других площадок.
Торговая площадка "Беру", созданная в рамках СП между Сбербанком и "Яндексом" на базе "Яндекс. Маркета", была официально запущена в России на прошлой неделе. В рамках СП стороны намерены запустить еще и площадку трансграничной онлайн-торговли.
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