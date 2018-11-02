В Роскомнадзоре назвали условие снятия штрафа с Google

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, в каком случае у компании Google может появиться шанс не платить штраф за неподключение к ФГИС.
«У Google было 30 дней на то, чтобы подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС. — RT) с момента нашего уведомления. Они не подключились, мы это зафиксировали в акте», — цитирует его Интерфакс.
По словам Субботина, если поисковик подключится к ФГИС до 26 ноября, Роскомнадзор, вероятно, пересмотрит своё решение о взыскании штрафа.
«Будем говорить, что такой шанс есть», — заключил он.
Ранее сообщалось, что поисковик Google не подключился к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещённых ресурсов.
В связи с этим компания может быть оштрафована на 500—700 тыс. рублей.
Также стало известно, что представителя Google пригласили в Роскомнадзор для составления протокола о правонарушении 26 ноября.