В Роскомнадзоре назвали условие снятия штрафа с Google

В Роскомнадзоре рассказали о шансе Google избежать штрафа

«У Google было 30 дней на то, чтобы подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС. — RT) с момента нашего уведомления. Они не подключились, мы это зафиксировали в акте», — цитирует его Интерфакс.

По словам Субботина, если поисковик подключится к ФГИС до 26 ноября, Роскомнадзор, вероятно, пересмотрит своё решение о взыскании штрафа.

«Будем говорить, что такой шанс есть», — заключил он.

Ранее сообщалось, что поисковик Google не подключился к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещённых ресурсов.

В связи с этим компания может быть оштрафована на 500—700 тыс. рублей.

Также стало известно, что представителя Google пригласили в Роскомнадзор для составления протокола о правонарушении 26 ноября.