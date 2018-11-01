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Имя Кобзона станет брендом
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«Иосиф Кобзон» станет брендом 

Национальная Служба Новостей + ещё 8 13 часов назад
Фото: РИА Новости
В Роспатент подана заявка на регистрацию товарных знаков «Иосиф Кобзон», «Иосиф Давыдович Кобзон» и «Нелли Кобзон». По словам гендиректора «Культурный фонд Кобзона» Юлия Дорохова рассказала, что теперь эти имена не смогут использоваться теми, кто не имеет на это прав, например, в афишах, передает Агентство городских новостей «Москва».
При этом выпуск какой-либо продукции под этими именами пока не планируется, пишут «Известия».
Ранее режиссер и сценарист Егор Кончаловский в эфире НСН высказал мнение, что имя Иосифа Кобзона подошло бы любому аэропорту страны.
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