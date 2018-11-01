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Сбербанк сдвинул сроки продажи турецкой «дочки»
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Сбербанк сдвинул сроки продажи турецкой «дочки» 

Прайм + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сбербанк немного отодвинул сроки закрытия сделки по продаже Denizbank дубайскому Emirates NBD на конец 2018 года — начало 2019 года, говорится в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО.
"Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2018 года — начале 2019 года", — говорится в отчете.
Также отмечается, что влияние изменений курса лиры к доллару на сумму, которую Сбербанк получит в результате продажи своей "дочки", несущественное.
Сбербанк в мае сообщил, что подписал с дубайским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank за 14,609 миллиарда турецких лир. Глава Сбербанка Герман Греф тогда сообщал, что ожидает закрытие сделки в конце третьего — четвертом квартале текущего года. Банк надеялся получить за "дочку" 3,4-3,7 миллиарда долларов. Однако за 2018 год курс лиры к доллару существенно снизился. В банке сообщали, что согласно условиям сделки, курс турецкой лиры к доллару захеджирован в рамках определенного диапазона,
Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5 миллиарда долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении.
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