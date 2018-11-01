Санкции против Украины коснутся иностранных компаний

Меры на санкции Киева коснутся трех компаний, зарегистрированных за рубежом

Ответные меры РФ на санкции Киева коснутся трех компаний, зарегистрированных за рубежом — двух в Великобритании и одной в Швейцарии, следует из перечня юридических лиц, в отношении которых РФ вводит специальные экономические меры.

"Перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры… 64. EastOne Group Ltd, Third Floor 95, The Promenade Cheltenham Cheltenham, GL50 1HH, United Kingdom 65. Ferrexpo plc, Bahnhofstrasse 13, CH-6340 Baar, Switzerland… 68.Toledo mining corporation plc, Rouen House, Rouen Road, Norwich, Norfolk, NR1 1RB, United Kingdom", — говорится в приложении к постановлению правительства РФ.

Компания Farrexpo, зарегистрированная в швейцарском городе Бар, занимается добычей железной руды. На сайте компании отмечается, что в 1992 года она приватизировала Полтавский ГОК на Украине, а с 2008 года начала добычу в Еристово. Компания позиционирует себя как третьего самого крупного экспортера железной руды в мировой сталепромышленности.

Toledo Mining Corporation занимается проектами по добыче полезных ископаемых, фокусируется на добыче и переработке никеля и других металлов. Она была основана в 2004 году и базируется в Лондоне.