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Санкции против Украины коснутся иностранных компаний
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Меры на санкции Киева коснутся трех компаний, зарегистрированных за рубежом 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ответные меры РФ на санкции Киева коснутся трех компаний, зарегистрированных за рубежом — двух в Великобритании и одной в Швейцарии, следует из перечня юридических лиц, в отношении которых РФ вводит специальные экономические меры.
"Перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры… 64. EastOne Group Ltd, Third Floor 95, The Promenade Cheltenham Cheltenham, GL50 1HH, United Kingdom 65. Ferrexpo plc, Bahnhofstrasse 13, CH-6340 Baar, Switzerland… 68.Toledo mining corporation plc, Rouen House, Rouen Road, Norwich, Norfolk, NR1 1RB, United Kingdom", — говорится в приложении к постановлению правительства РФ.
Основателем EastOne Group является украинский бизнесмен Виктор Пинчук, входящий в десятку рейтинга самых влиятельных людей Украины по версии журнала "Новое время".
Компания Farrexpo, зарегистрированная в швейцарском городе Бар, занимается добычей железной руды. На сайте компании отмечается, что в 1992 года она приватизировала Полтавский ГОК на Украине, а с 2008 года начала добычу в Еристово. Компания позиционирует себя как третьего самого крупного экспортера железной руды в мировой сталепромышленности.
Toledo Mining Corporation занимается проектами по добыче полезных ископаемых, фокусируется на добыче и переработке никеля и других металлов. Она была основана в 2004 году и базируется в Лондоне.
В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Они коснутся 322 физических и 68 юридических лиц.
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