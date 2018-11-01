Ещё
Федун передал детям 2% акций «Лукойла»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.86
74.66
74.88
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.00
74.55
Индексы и котировки Brent
74.34
–0.01 Золото
1224.45
+0.01 РТС
1123.04
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
01.11
1.1376
–0.0077
18.10
1.1453
31.10
26.10
22.10

Леонид Федун передал детям 2% акций «Лукойла» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун передал около 2% акций детям. Сделка совершена Cristal Investments Limited, связанной с Федуном, в интересах совершеннолетних детей, говорится в сообщении "Лукойла".
30 октября эта структура передала в интересах детей около 4,57 млн и 12,455 млн обыкновенных акций "Лукойла", что составляет около 2%.
Согласно открытым данным, у Федуна двое детей — сын и дочь.
Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).
ТАСС: последние новости
Владелец "Кэшбери" сообщил о создании новой компании Сбербанк отложил продажу турецкой "дочки" В ЦБ заявили, что большая часть финансовых пирамид создается методами социальной инженерии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы попросили у Медведева золотые рудники60
Россиянам дали совет, как не стать «жертвой» банка13
Россияне воспротивились новому налогу596
Россияне массово переоформляют свои кредиты3
Россия преподала Великобритании важный урок58
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
25:10
Россиян расстроили новогодним курсом рубля
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение