Леонид Федун передал детям 2% акций «Лукойла»

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун передал около 2% акций детям. Сделка совершена Cristal Investments Limited, связанной с Федуном, в интересах совершеннолетних детей, говорится в сообщении "Лукойла".

30 октября эта структура передала в интересах детей около 4,57 млн и 12,455 млн обыкновенных акций "Лукойла", что составляет около 2%.

Согласно открытым данным, у Федуна двое детей — сын и дочь.