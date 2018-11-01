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«Совхоз имени Ленина» требует от Грудинина 1 млрд рублей
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«Совхоз имени Ленина» требует от своего директора Грудинина 1,09 млрд рублей 

ТАСС + ещё 8 8 часов назад
Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск ЗАО "Совхоз имени Ленина" к директору предприятия Павлу Грудинину, сумма требований составляет 1,09 млрд рублей. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Иск был зарегистрирован 30 октября и пока не принят к производству. Других подробностей не приводится.
Сообщалось, что Грудинин владеет 1,993 млн акций ЗАО "Совхоз имени Ленина". Адвокат бывшей жены предпринимателя Ирины Грудининой заявляла, что Видновский городской суд Московской области в сентябре арестовал все принадлежащие директору компании акции в рамках раздела имущества. Сам Грудинин говорил, что владеет 44% акций предприятия.
Бизнесмен баллотировался на пост президента России в марте 2018 года.
"Совхоз имени Ленина" — сельскохозяйственное предприятие в Ленинском районе Московской области, крупнейший в регионе производитель клубники.
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