«Совхоз имени Ленина» требует от Грудинина 1 млрд рублей

«Совхоз имени Ленина» требует от своего директора Грудинина 1,09 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск ЗАО "Совхоз имени Ленина" к директору предприятия Павлу Грудинину , сумма требований составляет 1,09 млрд рублей. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован 30 октября и пока не принят к производству. Других подробностей не приводится.

Сообщалось, что Грудинин владеет 1,993 млн акций ЗАО "Совхоз имени Ленина". Адвокат бывшей жены предпринимателя Ирины Грудининой заявляла, что Видновский городской суд Московской области в сентябре арестовал все принадлежащие директору компании акции в рамках раздела имущества. Сам Грудинин говорил, что владеет 44% акций предприятия.

Бизнесмен баллотировался на пост президента России в марте 2018 года.

"Совхоз имени Ленина" — сельскохозяйственное предприятие в Ленинском районе Московской области, крупнейший в регионе производитель клубники.