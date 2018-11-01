Росздравнадзор предостерег Ozon.ru

Росздравнадзор в четверг вынес предостережение интернет-сервису Ozon.ru в связи с дистанционной торговлей лекарственными препаратами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее СМИ сообщали о том, что с сентября интернет-сервис Ozon.ru начал тестировать доставку лекарств по любому адресу. Союз профессиональных фармацевтических организаций обратился в Росздравнадзор, Роскомнадзор и прокуратуру с просьбой проверить сайт на предмет нарушения действующего законодательства в части распространения лекарственных средств.
«Мы сегодня выдали предостережение Ozon.ru по дистанционной продаже лекарств. А также всю информацию мы передадим в рамках компетенции Генпрокуратуре, правоохранительным органам, Роспотребнадзору, Роскомнадзору», — сообщили в пресс-службе.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высказывалась за ускорение принятия закона, регулирующего интернет-торговлю лекарствами. Законопроект, устанавливающий правила безопасной дистанционной продажи нерецептурных лекарственных препаратов, был принят в первом чтении 13 декабря 2017 года.