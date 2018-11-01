Меркель в Киеве поспорила с Украиной по «Северному потоку — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием заявила, что рассматривает проект «Северный поток — 2» не так критично, как Киев. «Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль», — передает ее слова «Интерфакс-Украина». Она отметила, что переговоры по «Северному потоку — 2» ведутся и с Россией, и с Еврокомиссией , речь на встречах ведется о «создании транзитного договора», по которому Украина останется «важной транзитной страной». Меркель снова отвернулась от России Парубий попросил канцлера ФРГ более детально изучить аргументы Украины против строительства газопровода. В конце октября правительство ФРГ заявило, что строительство «Северного потока — 2» является коммерческим проектом, в этом позиция Германии неизменна.