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Меркель поспорила с Украиной по «Северному потоку — 2»
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Меркель в Киеве поспорила с Украиной по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 5 часов назад
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием заявила, что рассматривает проект «Северный поток — 2» не так критично, как Киев.
«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль», — передает ее слова «Интерфакс-Украина».
Она отметила, что переговоры по «Северному потоку — 2» ведутся и с Россией, и с Еврокомиссией, речь на встречах ведется о «создании транзитного договора», по которому Украина останется «важной транзитной страной».
Меркель снова отвернулась от России
Парубий попросил канцлера ФРГ более детально изучить аргументы Украины против строительства газопровода.
В конце октября правительство ФРГ заявило, что строительство «Северного потока — 2» является коммерческим проектом, в этом позиция Германии неизменна.
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