Нафтогаз перешел к «плану Б» по «Северному потоку»

«Нафтогаз» задействовал «план Б» из-за строительства «Северного потока — 2»

"Нафтогаз" Украины приступил к реализации "плана Б" в связи с строительством "Северного потока — 2", — об этом заявил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK.

По словам Витренко, "Северный поток — 2" будет построен, несмотря на усилия Украины по остановке его строительства, так как немецкое правительство и бизнес поддерживают проект. При этом существует вероятность того, что транзит газа через территорию Украины при таком развитии событий полностью остановится, признал топ-менеджер.

Витренко добавил, что "Нафтогаз" уже приступил к выполнению "плана Б".

"Во-первых, мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который уже фактически уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять — это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года. Мы это сейчас уже делаем. Но просто компенсация финансовых убытков — это, во-первых, резервный вариант, всё-таки первый вариант — "план А" — это сохранить транзит", — заявил представитель "Нафтогаза".

При этом, отвечая на вопрос об обещаниях канцлера Германии Ангелы Меркель сохранить транзит газа через Украину, Витренко отметил, что ему про эти обещания ничего не известно и что четких гарантий от Европы Украина не получала.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит истекает в конце 2019 года. В связи с этим Украина выступает категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

При этом на Украине неоднократно разрабатывали планы по противодействию реализации "Северного потока-2". Так, в июне президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток — 2" "абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины" и заявил о планах создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство "Северного потока — 2". Создание группы так и осталось в проекте.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности, Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против строительства газопровода, поскольку вынашивают планы по экспорту в Евросоюз СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.