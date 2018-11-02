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Тим Кук причислил Россию к слабым рынкам Apple
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Тим Кук причислил Россию к слабым рынкам Apple 

Rambler News Service + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Apple Тим Кук сообщил, что прогнозируемая компанией выручка Apple в I квартале 2019 финансового года оказалась ниже ожиданий рынка из-за макроэномической слабости на развивающихся рынках, в том числе в России, сообщает Reuters.
«Apple видит некоторую макроэкономическую слабость на некоторых развивающихся рынках», — заявил глава компании.
Позже он сообщил инвесторам в ходе телефонной конференции, что слабые рынки включают Бразилию, Индию, Россию и Турцию, сообщает издание.
В сообщении Apple к финансовой отчетности отмечается, что компания ожидает в I финансовом квартале 2019 года выручку в размере от $89 млрд до $93 млрд
При этом средний показатель в $91 млрд — ниже ожиданий Уолл-Стрит в $93 млрд, уточнило издание.
Чистая прибыль Apple в IV квартале 2018 финансового года (завершился 29 сентября) выросла на 31,8% — с $10,71 млрд до $14,12 млрд, следует из финансовой отчетности компании. Выручка Apple выросла на 20% — до $62,9 млрд, сообщала компания.
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