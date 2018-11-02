Ещё
Порошенко тайно вывез свой груз из России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
65.95
75.30
75.50
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.54
74.51
Индексы и котировки Brent
72.91
+0.00 Золото
1232.40
+0.03 РТС
1134.80
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1389
–0.0125
19.10
1.1515
01.11
28.10
23.10

Порошенко тайно вывез из России оборудование арестованной фабрики Roshen 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко смог беспрепятственно вывезти имущество своей бывшей кондитерской фабрики Roshen в Липецке, заявили в программе «Грошi» на телеканале «1+1». Выпуск опубликован на официальном сайте телеканала.
Сообщается, что вывезенный из Липецка груз был доставлен на адрес офиса компании Roshen в Киеве.
«17 и 25 января 2018 года украинскую границу пересекли две партии на сумму около 10 миллионов гривен (около 2,3 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), в которую вошло оборудование для производства, обертывания и упаковки конфет и других кондитерских изделий», — рассказали в программе.
Порошенко отреагировал на санкции России
Кроме того, сообщается, что в марте 2016 года с территории российской фабрики вывезли насосы, теплообменники и холодильные машины, а в октябре 2015 года оттуда были переправлены линии производства, обертывающие машины и линии упаковки.
В октябре корреспондент украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк побывал на фабрике Roshen в Липецке и убедился, что она не работает. Журналист рассказал, что производственные площадки закрыты, и в здании остались только охранники и уборщики.
Президент Украины Порошенко основал кондитерскую корпорацию Roshen в 1996 году. В состав компании входят подразделения на Украине, в Литве, Казахстане, Китае и Венгрии. Липецкая фабрика, согласно решению Басманного суда Москвы, в 2015 году была арестована в связи с налоговой задолженностью в 180 миллионов рублей. Спустя год Roshen заплатила восьми миллионов долларов налогов. В январе 2017 года на официальном сайте компании сообщалось о закрытии единственного российского подразделения по экономическим и политическим причинам.
Последние новости
Рублю предсказали отскок Российские самолеты Sukhoi Superjet 100 разочаровали Бельгию У взорвавшего здание УФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве
Комментарии63
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рублю предсказали отскок27
Россиянам нашли альтернативу вкладам17
Депутат предложил лишить россиян пенсии124
Рублю предрекли резкий обвал19
Кого освободят от налога на дом, квартиру и гараж71
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
25:20
Курс доллара превысил 66 рублей
Рынки
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение