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Маск пожаловался на худший год в жизни
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Илон Маск рассказал о худшем годе в жизни 

Lenta.ru + ещё 8 6 часов назад
Фото: Reuters
Миллиардер Илон Маск пожаловался на худший год в жизни. Об этом он рассказал в интервью порталу Recode.
По его словам, он за год постарел на 5 лет, поскольку работал по 120 часов в неделю. В результате стресс и недосыпание привели к многочисленным ошибкам:
«Порой ты находишься под сильным давлением, мало спишь и снова попадаешь под давление».
В результате ему пришлось прибегнуть к снотворному.
«Ты настолько на взводе, что не можешь спать. Остается выбор — не спать и тогда мозг не будет работать завтра или выпить таблетку и заснуть», — сказал он.
Маск «успокоил» читателей, заявив, что снизил рабочее время до 80-90 часов в неделю.
«Это закончилось, я больше никогда не ошибусь снова» — пообещал миллиардер.
30 октября Маск заявил, что теперь он «никто» в Tesla. Он удалил свои должности с сайта компании. Маску пришлось покинуть пост председателя совета директоров Tesla по условиям соглашения, которое он заключил с Комиссией по ценным бумагам США после того, как его обвинили в мошенничестве. В течение трех лет Маска должен заменять независимый менеджер. В то же время бизнесмен сохранил должность генерального директора компании.
Кроме того, Маска и Tesla обязали выплатить по 20 миллионов долларов штрафа в пользу пострадавших инвесторов. Также компания должна назначить двух независимых директоров.
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