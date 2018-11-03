В России могут закрыть BlaBlaCar

Российские автоперевозчики попросили суд запретить BlaBlaCar

Российские автоперевозчики и руководство автовокзалов подало иск в Таганский суд Москвы с требованием заблокировать популярный сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что правительство разработает правила карпулинга, а Госдуме заявили, что водитель, занимающийся карпулингом, должен официально регистрироваться, регулярно проводить техосмотр авто, а также платить налоги.

В Таганский районный суд Москвы с исками обратились несколько десятков автоперевозчиков и автовокзалов с требованием заблокировать популярный сервис поиска попутчиков BlaBlaCar.

Иск зарегистрирован в четверг, 1 ноября. Инициатором подачи искового заявления к российскому представительству французского онлайн-сервиса BlaBlaCar ООО «Комьюто Рус» стало астраханское ООО «Транс Лайн», занимающееся междугородними автобусными перевозками.

В заявлении компания просит суд признать информацию на сайте и мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной в России, а сетевой адрес внести в реестр запрещенных ресурсов. «Транс Лайн» также требует запретить деятельность ООО «Комьюто Рус» в РФ в части работы сервиса BlaBlaCar, передает ФАН.

В прошлом месяце сервис сделал доступ к своим услугам платным.

«Чтобы пользоваться BlaBlaCar, пассажирам нужно будет купить доступ на 1 день или на 1 месяц. Поездки длиной менее 120 км останутся бесплатными для бронирования. Опубликовать поездку можно бесплатно, как и раньше», — говорилось в сообщении компании.

В июле нынешнего года сообщалось, что правительство России разработает правила карпулинга — совместных поездок на автомобиле, при которых пассажиры возмещают водителю часть затрат. Такое предложение в российский кабмин поступило как раз от BlaBlaCar, ранее столкнувшегося с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках. Помимо этого, с аналогичной инициативой в правительство РФ ранее обратился Минтранс , передает НСН.

Сообщалось, что в правительстве для этого будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут чиновники, общественники и участники рынка. Она должна будет заниматься разработкой правовых отношений:

в Госдуме полагают, что водитель, занимающийся карпулингом, должен официально регистрироваться, регулярно проводить техосмотр авто, а также платить налоги.

Также летом Mail.Ru Group продала BlaBlaCar свой сервис по поиску попутчиков BeepCar в рамках объявленного сотрудничества. А с 1 сентября все пользователи BeepCar были автоматически перенаправлены на BlaBlaCar с целью формирования единой базы водителей и пассажиров.

В декабре прошлого года Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете в России сервиса BlaBlaCar. Тимашевский суд признал информацию о совместных поездках на сайте BlaBlaCar «запрещенной к распространению» на территории России, поскольку счел, что через сайт осуществляются нелегальные перевозки пассажиров. В компании заявили, что не получали официального извещения об этом решении, а узнали о нем случайно — от одного из пользователей, передает РИА «Новости»

В 2015 году против BlaBlaCar объединились представители индустрии автобусных перевозок Испании. На митинге против сервиса, подбирающего попутчика во время путешествия, собрались не только водители автобусов, но и бывшие пользователи BlaBlaCar. Если одних не устраивало положение сервиса на рынке, то других возмущали комиссии сервиса по сделке и невозможность восполнить издержки, такие как поломка машины или ее проверка.

Так или иначе представители традиционного рынка настойчиво требовали запрета онлайн-сервисов, поскольку уверены, что правила транспортной отрасли распространяются на всех ее участников и руководствоваться только нормами отрасли информационных технологий означает нечестную игру на рынке.

По данным исследования Fortune, автобусная компания Confebus, которая предлагает своим клиентам перевозки по 17 основным маршрутам, по пятницам теряет около 32% своих пассажиров, которые предпочитают пользоваться BlaBlaCar, в том числе и из-за значительно более низких цен.

Летом 2015 года Ассоциация петербургских таксистов выступила с открытым обращением к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко , требуя запретить Uber, а также его российские аналоги — Gett и «Яндекс. Такси», — но ответ недовольным работникам поступил в тот же день. Пресс-секретарь Полтавченко объявил, что у правительства города таких полномочий нет.