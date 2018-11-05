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«Газпром» увеличит поставки газа в Австрию
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«Газпром» увеличит объем поставок газа в Австрию 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
ПАО "Газпром" и OMV AG подписали дополнение к контракту на поставки газа в Австрию, предусматривающее увеличение объема поставок газа в Австрию сверх контрактного количества на 1 млрд куб. м в год. Документ подписан в ходе рабочей встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении российского газового холдинга.
"Документ предусматривает увеличение объема поставок газа в Австрию сверх контрактного количества на 1 млрд куб. м в год на весь срок действия контракта", — отмечается в сообщении.
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