«Газпром» увеличит поставки газа в Австрию

ПАО "Газпром" и OMV AG подписали дополнение к контракту на поставки газа в Австрию, предусматривающее увеличение объема поставок газа в Австрию сверх контрактного количества на 1 млрд куб. м в год. Документ подписан в ходе рабочей встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении российского газового холдинга.
"Документ предусматривает увеличение объема поставок газа в Австрию сверх контрактного количества на 1 млрд куб. м в год на весь срок действия контракта", — отмечается в сообщении.