ФНС и ФАС проверят независимые АЗС

ФНС и ФАС займутся внеплановыми проверками независимых АЗС

При проверках независимых АЗС ведомства должны будут обращать особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен более чем на 4 процента, уточняет пресс-служба правительства. Нефтяные компании до 7 ноября подпишут соглашения о мерах по стабилизации цен и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов.

Как отмечается в протоколе по итогам совещания в правительстве, они должны будут полностью удовлетворять спрос на топливо на внутреннем рынке, включая независимые АЗС.