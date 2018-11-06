В капитал ГЛОНАСС могут войти РЖД и «Ростех»

В России может быть создана единая цифровая транспортно-логистическая система на базе АО ГЛОНАСС.
На базе АО ГЛОНАСС планируется создание единой цифровой транспортно-логистической системы, предусмотренной программой «Цифровая экономика». По информации «Коммерсанта», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам Юрию Борисову и Максиму Акимову совместно с госкорпорацией «Ростех» и РЖД в течение двух недель проработать этот вопрос.
Издание ссылается на ответ премьер-министра на письмо председателя правления РЖД Олега Белозерова и гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, которые предлагают проработать вопрос передачи 50% акций АО ГЛОНАСС в собственность «Ростеха», а 50% — в уставный капитал РЖД. Кроме того, на втором этапе главы компаний предлагают рассмотреть возможность участия в проекте компании РТИТС, которая является оператором системы «Платон». Привлечь оператора предлагается через приобретение допэмиссии 25,1% акций в АО ГЛОНАСС на рыночных условиях
Как отмечают в «Ростехе», передача ГЛОНАСС госкорпорации и госкомпании повысит эффективность и безопасность всего транспортно-логистического комплекса, а также реализацию транзитного потенциала страны.
“Это также позволит привлечь частных инвесторов, и тем самым повысить эффективность и снизить затраты бюджетов, финансовую нагрузку на бизнес и население”, — заявил «Коммерсанту» представитель «Ростеха».
В числе целей вхождения в АО ГЛОНАСС РЖД и «Ростеха» в письме называются создание цифровых сервисов по контролю транзита экспортно-импортных грузов, ускорение транзита, а также развитие международного проекта «Один пояс — один путь».
Кроме того, отмечается, что все грузовые вагоны будут оборудованы электронными датчиками, которые придут на смену осмотрщикам. Также будет введена система обязательного страхования грузов как минимум для транзита. Сейчас страховать грузы не обязательно и ответственность за утрату груза в размере его стоимости на железной дороги несет РЖД. В письме также предлагается создание «единой системы цифрового контрольного оборудования» для выявления технических и коммерческих неисправностей подвижного состава.
Минтранс планирует создание единой цифровой платформы транспортного комплекса в рамках программы «Цифровая экономика» к концу 2019 г. Ее оценочная стоимость составляет около 450 млрд руб. Предполагалось, что в полном объеме система заработает в 2022 году.