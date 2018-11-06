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Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда
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Atlas Вankа судится с Банком России 

BFM.RU 3 часа назад
Черногорский банк требует взыскать с российского финансового регулятора более полумиллиарда рублей. В чем Atlas Вankа обвиняет ЦБ РФ и как эксперты оценивают перспективы этого дела?
Черногорский Atlas Вankа судится с российским ЦБ. Истец требует взыскать с регулятора в общей сложности более 0,5 млрд рублей. 270 млн — это ущерб, причиненный ликвидацией дочернего российского «Атлас банка». Кроме того, черногорский банк хочет получить с Центробанка еще 250 млн рублей компенсации вреда, причиненного деловой репутации.
В Арбитражном суде Москвы 6 ноября начинаются основные слушания по этому делу. Ранее в черногорском Atlas Вankа заявляли, что ликвидация российской «дочки» стала «следствием незаконного отзыва лицензии».
Центробанк отозвал лицензию у «Атлас-банка»
А в результате публикации ответчиком релиза об отзыве лицензии у «Атлас банка» пострадало доброе имя истца. В Банке России все обвинения отвергают. Процесс обещает быть интересным, говорит партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров:
— С ЦБ РФ пробовали судиться российские банки, насчет зарубежных банков, которые бы предъявляли претензии в связи с ликвидацией «дочки», я такого не помню. Российские банки пробовали судиться, оспаривать отзывы лицензии, но, как правило, это безуспешно. Я думаю, что черногорский банк попробует воспользоваться положениями соглашения о взаимной защите инвестиций, которые предусматривают защиту иностранных капвложений на территории РФ. И будет апеллировать не столько к тому, что Центробанк надлежащим или ненадлежащим образом реализовывал свои полномочия, сколько к тому, что в результате действий Центробанка произошло нарушение вот этих международных договоров о взаимной защите инвестиций. Соответственно, требуется взыскать убытки. Таких прецедентов в российских судах я не припомню, поэтому дело, мне кажется, будет очень интересным.
— Какие перспективы у Atlas Вankа выиграть этот процесс?
— Не разбираясь в материалах дела, конечно, сказать очень сложно перспективу любого процесса. Я думаю, что перспективы слабые. Судиться в нашей стране против государства в принципе и против Центробанка в частности достаточно сложно.
Регулятор отозвал лицензию у российского «Атлас банка» в мае 2014 года в связи с неоднократным нарушением в течение одного года закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По данным ЦБ, на протяжении 2013 года «Атлас банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за границу, общим объемом порядка 9 млрд рублей.
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