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ВТБ купил контрольный пакет «Запсибкомбанка»
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ВТБ сообщил о покупке контрольного пакета уральского «Запсибкомбанка» 

Rambler News Service + ещё 28 6 ноября 2018
Фото: РИА Новости
ВТБ достиг договоренности с акционерами уральского «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций, соответствующий меморандум был подписан сторонами, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«По условиям соглашения, ВТБ покупает контрольный пакет "Запсибкомбанка". Окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «закрытие сделки планируется до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ».
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