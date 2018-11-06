ВТБ купил контрольный пакет «Запсибкомбанка»

ВТБ сообщил о покупке контрольного пакета уральского «Запсибкомбанка»

ВТБ достиг договоренности с акционерами уральского «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций, соответствующий меморандум был подписан сторонами, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«По условиям соглашения, ВТБ покупает контрольный пакет "Запсибкомбанка". Окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «закрытие сделки планируется до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ».