Ещё
Сроки строительства «Северного потока — 2» скорректируют
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.15
75.75
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.48
74.83
Индексы и котировки Brent
72.50
–0.43 Золото
1227.05
–0.12 РТС
1162.69
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1482
+0.0090
24.10
1.1392
06.11
01.11
28.10

Сроки строительства морской части «Северного потока — 2» скорректируют 

РИА Новости + ещё 21 6 ноября 2018
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Сроки строительства морской части "Северного потока-2" в РФ будут скорректированы с учетом погоды и сезонных разрешений, трубоукладочное судно пока работает на "Турецком потоке", заявил РИА Новости технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков.
"По срокам — мы ждем большого трубоукладочного судна, которое занято сегодня на "Турецком потоке" (Pioneering Spirit компании Allseas. — Прим. ред.). Как только он явится, мы перепроверим наши планы, (рассчитаем), как сделать это максимально эффективно с учетом погоды, с учетом сезонных разрешений", — сказал Сердюков, отвечая на вопрос о начале строительства морского участка "Северного потока-2" в РФ.
Сердюков добавил, что задача состоит "не в том, чтобы выполнить какой-то пункт плана, а в полной реализации проекта в срок".
Ранее Сердюков говорил, что укладка труб "Северного потока-2" в водах РФ начнется к декабрю.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Последние новости
Скончалась известная актриса российских сериалов Девушка, решившая унизить парня из-за кольца, получила жесткий ответ Чего больше всего боятся женщины бальзаковского возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила Китаю жесткий ультиматум308
Россия может остаться без нефти333
Рублю нашли замену в цифровом пространстве22
Меркель призвали отказаться от «Северного потока-2»2
В России начался рост социального неравенства14
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
01:29
Никто не поможет: бензин опять дорожает
Экономика Статьи
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
02:09
Рублю нашли замену в цифровом пространстве
Экономика
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
03:30
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ
Личный счет Недвижимость
04:19
Россия поставила Китаю жесткий ультиматум
Экономика
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:27
Россиян начали наказывать за борщевик
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение