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Русгидро готовит размещение евробондов
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Русгидро готовит размещение евробондов 

Вести Экономика + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Компания рассматривает размещение в рублях и юанях.
Российская энергетическая компания «РусГидро» проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. По итогам Road show одна из крупнейших генерирующих компаний в России намерена разместить рублевые евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет.
Кроме того, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах, компания рассмотрит возможность размещения облигаций со сроком обращения 3 года в офшорных юанях.
В качестве организаторов сделок выступят “ВТБ Капитал”, Sberbank CIB и Газпромбанк, а также JP Morgan.
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