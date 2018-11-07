Русгидро готовит размещение евробондов

Компания рассматривает размещение в рублях и юанях.

Российская энергетическая компания «РусГидро» проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. По итогам Road show одна из крупнейших генерирующих компаний в России намерена разместить рублевые евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах, компания рассмотрит возможность размещения облигаций со сроком обращения 3 года в офшорных юанях.