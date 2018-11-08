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Медведев резко прервал главу РЖД, услышав об успехах
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Медведев не стал выслушивать речь главы РЖД об успехах 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прервал выступление гендиректора РЖД Олега Белозерова, призвав его не хвалиться достижениями, а рассказать финансовых планах и инвестпрограмме компании согласно протоколу заседания правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Перед выступлением Белозерова Медведев отметил, что о достижениях говорить не нужно, однако глава РЖД начал речь с рассказа о высоком уровне грузооборота, которого удалось достичь компании.
СМИ сообщили о странной речи Медведева
«Давайте не про достижения. Вы: "Да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот — выше советского". Олег Валентинович, я вас похвалил, когда мы на сортировочной были (станции), вы молодцы. Но цель наша сегодняшняя не в том, чтобы еще раз отрапортовать. Есть что-то в протокол? Или я подпишу его в том виде, в котором он есть?» — прервал его Медведев.
В ответ на это замечание Белозеров отметил, что протокол составлен с учетом всех пожеланий РЖД.
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