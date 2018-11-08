Медведев резко прервал главу РЖД, услышав об успехах

Медведев не стал выслушивать речь главы РЖД об успехах

Перед выступлением Белозерова Медведев отметил, что о достижениях говорить не нужно, однако глава РЖД начал речь с рассказа о высоком уровне грузооборота, которого удалось достичь компании.

«Давайте не про достижения. Вы: "Да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот — выше советского". Олег Валентинович, я вас похвалил, когда мы на сортировочной были (станции), вы молодцы. Но цель наша сегодняшняя не в том, чтобы еще раз отрапортовать. Есть что-то в протокол? Или я подпишу его в том виде, в котором он есть?» — прервал его Медведев.

В ответ на это замечание Белозеров отметил, что протокол составлен с учетом всех пожеланий РЖД.