На открытом Путиным месторождении добыт крупный алмаз

На открытом Путиным месторождении нашли крупный алмаз

На новом Верхне-Мунском месторождении в Якутии обнаружен первый крупный алмаз весом массой 51,49 карата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Алроса».

Алмаз извлекли из руды трубки «Заполярная» — одной из четырех кимберлитовых трубок, разрабатываемых на месторождении. Находка представляет собой прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным желтым оттенком. Ориентировочный возраст добытого кристалла свыше 350 млн лет.