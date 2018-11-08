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На открытом Путиным месторождении добыт крупный алмаз
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На открытом Путиным месторождении нашли крупный алмаз 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
На новом Верхне-Мунском месторождении в Якутии обнаружен первый крупный алмаз весом массой 51,49 карата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Алроса».
Алмаз извлекли из руды трубки «Заполярная» — одной из четырех кимберлитовых трубок, разрабатываемых на месторождении. Находка представляет собой прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным желтым оттенком. Ориентировочный возраст добытого кристалла свыше 350 млн лет.
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Верхне-Мунское алмазное месторождение расположено в Оленекском улусе Якутии, в 170 км от Удачнинского горно-обогатительного комбината «Алросы». Добыча алмазов на Верхней Муне стартовала 31 октября. В церемонии открытия по видеосвязи из Кремля принял участие президент России Владимир Путин.
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