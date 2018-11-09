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Китайская компания решила погасить долги ветчиной
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Китайская компания решила погасить долги ветчиной 

Lenta.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: Reuters
Китайский животноводческий холдинг Chuying Agro-Pastoral Group Co Ltd., который находится на грани банкротства, предложил держателям своих облигаций расплатиться по долгам собственной продукцией — ветчиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.
Компания готова частично погасить долги по облигациям деньгами, а частично — ветчиной и мясными наборами собственного производства. Агентство отмечает, что подобное предложение порадовало инвесторов — акции компании на бирже взлетели на 10 процентов до недельных пиков.
На этой неделе холдинг уже допустил дефолт по одному из выпусков собственных облигаций. Общий размер долга компании оценивается в 271 миллион юаней (около 39 миллионов долларов). В компании отметили, что в настоящий момент представители холдинга ведут переговоры с инвесторами о том, чтобы реализовать программу «ветчина за проценты» именно для погашения основной части долга.
Владельцам бумаг будет предложено два варианта. Первый включает в себя частичное погашение мясом, второй — только деньгами, но в последнем случае компания просит кредиторов подождать, когда у предприятия появятся свободные средства.
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