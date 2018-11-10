Ещё
Кому спишут долги по бюджетным кредитам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.69
$
66.45
76.73
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.90
75.40
Индексы и котировки Brent
69.69
–0.73 Золото
1209.66
–0.00 РТС
1121.38
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
09.11
1.1338
–0.0065
28.10
1.1403
08.11
04.11
30.10

Кабмин сообщил, кому спишут долги по бюджетным кредитам 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Утверждены условия списания задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из федеральной казны на возвратной основе.
Соответствующее постановление правительства РФ от 31 октября 2018 года № 1294 «Об утверждении Правил списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией юридических лиц, являющихся конечными получателями средств федерального бюджета, предоставленных на возвратной основе, учитываемой в составе задолженности уполномоченных организаций (кредитных и иных организаций, их правопреемников), осуществлявших предоставление и (или) обеспечивавших возврат средств федерального бюджета на основании заключенных с федеральными органами исполнительной власти договоров» вступает в силу сегодня, 10 ноября.
Основанием для списания задолженности по госкредитам являются:
— ликвидация должника (кроме случаев, когда федеральным законом или иными правовыми актами Российской Федерации исполнение обязательства ликвидированного должника по возврату (погашению) задолженности возложено на другое лицо);
— исключение должника из Единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей;
— признание погашенными в соответствии с федеральным законом и (или) решением суда не исполненных должником требований по возврату (погашению) задолженности;
— прекращение обязательств должника по возврату (погашению) задолженности по другим основаниям, установленным законодательством Российской Федерации или договором (кроме случаев прекращения обязательства новацией, прощением долга, предоставлением отступного, зачетом встречного однородного требования или исполнением).
Обстоятельства, являющиеся основанием для списания задолженности с учета, должны быть документально подтверждены организацией.
Парламентская газета: последние новости
Суд в Швейцари запретил Nord Stream совершать выплаты «Газпрому» Оператор «Северного потока-2» уложил более 200 км трубопровода Украина перешла к плану «Б» по «Северному потоку — 2»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это все благодаря мне»: Трамп уронил нефть и рубль256
Двум компаниям запретили платить «Газпрому»112
Курс доллара превысил 68 рублей17
Бюджет России потеряет миллиарды28
Китай пытался «украсть» российское золото11
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:58
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла
Личный счет
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
00:42
Новогодний отдых для россиян резко подорожал
Личный счет
04:09
«Новый Мавроди» украл у россиян миллиарды
Статьи Личный счет
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
04:04
США ударят по рублю в декабре
Экономика Статьи
01:29
Никто не поможет: бензин опять дорожает
Экономика Статьи
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение