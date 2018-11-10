Кабмин сообщил, кому спишут долги по бюджетным кредитам

Утверждены условия списания задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из федеральной казны на возвратной основе.

Соответствующее постановление правительства РФ от 31 октября 2018 года № 1294 «Об утверждении Правил списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией юридических лиц, являющихся конечными получателями средств федерального бюджета, предоставленных на возвратной основе, учитываемой в составе задолженности уполномоченных организаций (кредитных и иных организаций, их правопреемников), осуществлявших предоставление и (или) обеспечивавших возврат средств федерального бюджета на основании заключенных с федеральными органами исполнительной власти договоров» вступает в силу сегодня, 10 ноября.

Основанием для списания задолженности по госкредитам являются:

— ликвидация должника (кроме случаев, когда федеральным законом или иными правовыми актами Российской Федерации исполнение обязательства ликвидированного должника по возврату (погашению) задолженности возложено на другое лицо);

— исключение должника из Единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей;

— признание погашенными в соответствии с федеральным законом и (или) решением суда не исполненных должником требований по возврату (погашению) задолженности;

— прекращение обязательств должника по возврату (погашению) задолженности по другим основаниям, установленным законодательством Российской Федерации или договором (кроме случаев прекращения обязательства новацией, прощением долга, предоставлением отступного, зачетом встречного однородного требования или исполнением).

Обстоятельства, являющиеся основанием для списания задолженности с учета, должны быть документально подтверждены организацией.