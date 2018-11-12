Чистая прибыль «Мосэнерго» снизилась на 16,5%

Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 16,5%

Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,045 миллиарда рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA за девять месяцев снизилась на 8,3% в годовом выражении и составила 29,451 миллиарда рублей. В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 ГВт и тепловой мощностью 43,1 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является " Газпром энергохолдинг".