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Чистая прибыль «Мосэнерго» снизилась на 16,5%
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Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 16,5% 

Прайм + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,045 миллиарда рублей, сообщила компания.
Скорректированная EBITDA за девять месяцев снизилась на 8,3% в годовом выражении и составила 29,451 миллиарда рублей.
В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 ГВт и тепловой мощностью 43,1 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".
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