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Amazon откроет новые штаб-квартиры в Нью-Йорке
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Amazon откроет новые штаб-квартиры в Нью-Йорке и Вашингтоне 

Прайм + ещё 1 12 часов назад
Фото: globallookpress.com
Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon откроет новые штаб-квартиры в одном из районов Вашингтона и в Нью-Йорке, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Главная штаб-квартира останется в Сиэтле, штат Вашингтон.
Сообщается, что штаб-квартиры будут расположены в районах Кристал-Сити в столице США и Куинс в Нью-Йорке. По данным издания, новым штаб-квартирам может быть предоставлено "50 тысяч рабочих мест и инвестиций на сумму примерно пять миллиардов долларов".
Ранее сообщалось, что компания выбирала место для строительства новой штаб-квартиры из более двухсот городов. В шорт-лист вошли 20 городов-кандидатов, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланту, Чикаго, Даллас и Майами.
Amazon показал в 2016 году оборот в 136 миллиардов долларов и чистую прибыль в 2,37 миллиарда долларов. В компании работают 540 тысяч человек. Приход такой компании в любой город США обещает тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, хотя при этом может возрасти нагрузка на инфраструктуру и повыситься стоимость недвижимости.
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