Boeing скрыл риски срыва в пике лайнеров 737 MAX

Глобальный недолет: чем грозит Boeing катастрофа 737 MAX

Американская корпорация Boeing утаила от авиакомпаний, что ее новые самолеты 737 MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пике. По версии авиационных властей США технические проблемы могут возникнуть как минимум у 246 самолетов такого типа. Сама авиакомпания заверяет в безопасности своих самолетов. Между тем акции Boeing продолжают дешеветь.

Расследование аварии Boeing 737 MAX 8, произошедшей в Индонезии в конце октября, обрастает все новыми подробностями.

Так, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из Федерального управления гражданской авиации США, пилотов и экспертов по безопасности сообщила, что американская корпорация Boeing утаила от авиакомпаний, что ее новые самолеты 737 MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пике.

Как отмечает издание, Boeing 737 MAX оснащены системой, позволяющей избежать опасного задирания носа во время полета. Однако в случае нештатной ситуации нос лайнера из-за этой особенности может опуститься так, что пилот не сможет выровнять самолет и он уйдет в пике даже при ручном управлении. Эксперты по безопасности, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Индонезии, говорят, что ни до американских авиакомпаний, ни до их менеджеров, ни до пилотов не была доведена информация, что такая система работает на последних версиях Boeing 737. Не было этих сведений и в учебных материалах по управлению лайнерами.

«С их стороны было глупым шагом установить систему на самолеты и не уведомить об этом пилотов, которые управляют этими самолетами», — цитирует WSJ председателя комиссии по безопасности в ассоциации Allied Pilots Association (APA, включает около 15 тыс. авиакомпаний) Майка Майклза.

Между тем 6 ноября Boeing разослал авиакомпаниям, эксплуатирующим модернизированный MAX, Бюллетень руководств по операциям, в котором предупредил о конструктивных особенностях 737 MAX: при некоторых обстоятельствах так называемый датчик угла атаки может давать ошибочные показания при выключенном автопилоте.

Как уточнило агентство Bloomberg , директива Boeing не требует от операторов проведения новых проверок или принятии других мер. В бюллетене лишь отмечается, что пилоты должны следовать процедурам в руководстве по летной эксплуатации при столкновении с ошибочными данными.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing-737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява 29 октября. Самолет упал в море сразу после взлета и затонул. На борту находились 189 человек. Все они погибли.

Федеральная авиационная администрация США 8 ноября выпустила заявление о том, что технические проблемы могут возникнуть при эксплуатации как минимум у 246 самолетов такого типа, 45 из которых находятся у американских авиакомпаний.

737 MAX — самый продаваемый самолет в истории Boeing. Число заказов на такие лайнеры уже превысило 4500 единиц по всему миру. Согласно данным производителя, среди покупателей самолетов MAX нового поколения — 7, 8 и 9 — авиакомпании, включая российские S7 , «Якутские авиалинии», «Аэрофлот» , китайские AirChina, China Airlines, а также Катарские авиалинии, Flydubai, United Airlines и другие.

Представитель Boeing заверил «Газету.Ru» , что концерн убежден в безопасности своих лайнеров.

«Мы принимаем все меры, чтобы полностью установить все детали инцидента, тесно сотрудничаем с авиационными властями, расследующими происшествие, и всеми регулирующими органами. Мы убеждены в безопасности 737 MAX», — подчеркнули в компании.

Авиационные эксперты склоняются к тому, что в глобальном плане трагедия в Индонезии ничем серьезным Boeing не грозит.

Андрей Крамаренко История неприятная, но вряд ли она приведет к приостановке полетов лайнеров этого типа, полагает старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики

А вот негативные экономические последствия произошедшего для Boeing неизбежны.

До официального завершения расследования катастрофы нет смысла строить предположения о степени вины компании, но можно с высокой степенью уверенности говорить о том, что новостной фон в течение неопределенного времени будет оставаться негативным, что сказывается на стоимости бумаг компании, отмечает ведущий персональный брокер по международным рынкам « БКС Брокер » Алексей Гиль.

Акции концерна торгуются на 10% ниже исторических максимумов конца сентября в результате октябрьской коррекции рынка.

После публикации WSJ 13 ноября акции Boeing на открытии потеряли 1,97%, снизившись до $350 за акцию.

Хотя в день трагедии акции Boeing упали на 6,6% и закрылись с худшими показателями с февраля 2016 года, инвесторы полагают, что на котировки аэрогиганта больше влияет противостояние между США и КНР в части торговых пошлин.