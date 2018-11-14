Россиян предупредили о сокращении зарплат

Выросло число ожидающих сокращения зарплат компаний в РФ

РИА «Новости». В России выросло число компаний, ожидающих сокращения зарплат, с 10% до 15%, говорится в исследовании HeadHunter, результаты которого приводит

При этом 44% компаний ожидают увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, свидетельствуют данные исследования ожиданий в сфере HR на период с октября 2018 по март 2019 года.

10% опрошенных работодателей предположили, что фонд оплаты труда в их компании уменьшится в ближайшие полгода. Год назад так ответили 6% опрошенных.

Доля компаний, намеренных увеличить количество мер, направленных на развитие персонала, снизилось с 53% до 49%.

62% из тех, кто высказался за уменьшение мер, направленных на развитие персонала, сослались на оптимизацию бюджета.

41% компаний не планируют пересматривать затраты на персонал в ближайшие полгода. 27% ожидает увеличения бюджета, 9% снизят затраты на персонал, еще 11% склоняются к этому.