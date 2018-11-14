Ещё
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.39
76.50
76.29
Прогноз
19.11 – 26.11
$
69.00
77.00
Индексы и котировки Brent
67.34
+0.28 Золото
1202.45
+0.05 РТС
1116.63
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1326
+0.0015
31.10
1.1311
13.11
08.11
04.11

Выросло число ожидающих сокращения зарплат компаний в РФ 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В России выросло число компаний, ожидающих сокращения зарплат, с 10% до 15%, говорится в исследовании HeadHunter, результаты которого приводит РИА «Новости».
При этом 44% компаний ожидают увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, свидетельствуют данные исследования ожиданий в сфере HR на период с октября 2018 по март 2019 года.
10% опрошенных работодателей предположили, что фонд оплаты труда в их компании уменьшится в ближайшие полгода. Год назад так ответили 6% опрошенных.
Доля компаний, намеренных увеличить количество мер, направленных на развитие персонала, снизилось с 53% до 49%.
62% из тех, кто высказался за уменьшение мер, направленных на развитие персонала, сослались на оптимизацию бюджета.
41% компаний не планируют пересматривать затраты на персонал в ближайшие полгода. 27% ожидает увеличения бюджета, 9% снизят затраты на персонал, еще 11% склоняются к этому.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару150
«Газпрому» грозит многомиллиардный штраф2
В России ускорился рост цен25
Россиянам повысят зарплаты37
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ878
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
00:27
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Компании Личный счет
01:24
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Личный счет
01:38
В России ускорился рост цен
Рынки Экономика
01:52
Америка расшатала нефтяной рынок
Экономика Статьи
02:54
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола
Рынки Экономика
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
00:26
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение