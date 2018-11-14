Сбербанк оценил степень уязвимости своих банкоматов

Сбербанк не видит серьезных рисков взлома своих банкоматов с целью хищения денежных средств или информации о клиентах. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

"Я серьезных рисков для сети банкоматов Сбербанка на сегодня не вижу", — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Кузнецов добавил, что банк в течение года фиксировал уязвимости, которые были "закрыты", однако периодически появляются новые угрозы для банкоматов.

"Вместе с тем я готов подтвердить, что периодически, конечно же, мы фиксируем появление новых рисков для любых девайсов, любых технических средств, включая устройства самообслуживания", — добавил он.

Ранее в исследовании Positive Technologies "Сценарии логических атак на банкоматы" сообщалось, что большинство банкоматов уязвимы к хищению средств и утечке данных банковских карт клиентов. По данным экспертов, в 26 моделях банкоматов производства Diebold Nixdorf, NCR и GRGBanking выявлены слабые места. Так, около 85% устройств уязвимы к атакам, направленным непосредственно на хищение денежных средств. А при наличии доступа в сервисную зону (то есть к компьютеру) банкомата злоумышленники в 100% случаев могут получить данные карточек клиентов, прошедших через картридер, в течение 15 минут.