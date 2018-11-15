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«Газпром нефть» открыла новое месторождение
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«Газпром нефть» открыла новое месторождение 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Газпром нефть» открыла месторождение Тритон на шельфе Охотского моря. Об этом говорится в сообщении компании.
«Газпромнефть-Сахалин», являющаяся дочерней компанией «Газпром нефти», отчиталась о завершении бурения и испытания поисково-оценочной скважины на Баутинской структуре Аяшского лицензионного участка, расположенного на шельфе Охотского моря. В результате проделанной работы было открыто месторождение углеводородов, его геологические запасы составляют более 137 млн тонн нефтяного эквивалента.
Как следует из сообщения компании, решение о бурении на Баутинской структуре было принято на основании глубокого геологического изучения региона, а также после изучения данных сейсморазведки. На Аяшском участке уже был опыт успешного бурения — в 2017 году здесь было открыто месторождение «Нептун» (запасы около 415 млн тонн нефти).
Новое месторождение получит название «Тритон» — в честь античного морского бога, сына Нептуна, рассказали в компании.
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