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«Яндекс. Такси» выйдет на рынок Израиля
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«Яндекс. Такси» выйдет на рынок Израиля 

News.ru + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Сервис «Яндекс. Такси» в ближайшее время начнет работу в Израиле под новым брендом Yango. Услуга пока будет доступна не по всей стране.
«На старте Yango будет работать в агломерации Гуш-Дану. В будущем, возможно, расширится и на другие части страны», — приводит ТАСС слова директора «Яндекс. Такси» в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Арама Саргсяна.
Приложение будет доступно в AppStore и Google Play на иврите, русском и других языках, при этом оно будет полностью совместимо с приложением «Яндекс. Такси».
Кроме того, «Яндекс. Такси» намерен вкладывать средства в создание и актуализацию карт в Израиле.
Ранее News.ru писал о том, что в 2018 году «Яндекс. Такси» вышел на европейский рынок и заработал в Эстонии, Латвии, Литве, Сербии и Финляндии.
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