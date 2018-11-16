«Яндекс. Такси» выйдет на рынок Израиля

Сервис «Яндекс. Такси» в ближайшее время начнет работу в Израиле под новым брендом Yango. Услуга пока будет доступна не по всей стране.

«На старте Yango будет работать в агломерации Гуш-Дану. В будущем, возможно, расширится и на другие части страны», — приводит ТАСС слова директора «Яндекс. Такси» в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Арама Саргсяна.

Приложение будет доступно в AppStore и Google Play на иврите, русском и других языках, при этом оно будет полностью совместимо с приложением «Яндекс. Такси».

Кроме того, «Яндекс. Такси» намерен вкладывать средства в создание и актуализацию карт в Израиле.

Ранее News.ru писал о том, что в 2018 году «Яндекс. Такси» вышел на европейский рынок и заработал в Эстонии, Латвии, Литве, Сербии и Финляндии.