Россия перекрыла дорогу американскому мясу

Россия введет ограничение на транзит американского мяса

Россельхознадзор с 20 ноября вводит временные ограничения на транзит через Россию в Республику Казахстан произведенного в США мяса птицы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Это решение Роспотребнадзор объясняет тем, что есть «угроза попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения».

Отмечается, что ведомство не может гарантировать безопасность ввозимой через Россию в Казахстан американской продукции, «а также, ввиду отсутствия в Казахстане системы прослеживаемости грузов, опасается, что такая продукция может быть ввезена в другие страны-участницы ЕАЭС незаконным образом».

В октябре 2018 года было приостановлено движение семи партий мяса птицы, в том числе из-за того, что у части продукции истек срок годности.