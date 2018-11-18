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Россия перекрыла дорогу американскому мясу
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Россия введет ограничение на транзит американского мяса 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россельхознадзор с 20 ноября вводит временные ограничения на транзит через Россию в Республику Казахстан произведенного в США мяса птицы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Это решение Роспотребнадзор объясняет тем, что есть «угроза попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения».
Отмечается, что ведомство не может гарантировать безопасность ввозимой через Россию в Казахстан американской продукции, «а также, ввиду отсутствия в Казахстане системы прослеживаемости грузов, опасается, что такая продукция может быть ввезена в другие страны-участницы ЕАЭС незаконным образом».
В октябре 2018 года было приостановлено движение семи партий мяса птицы, в том числе из-за того, что у части продукции истек срок годности.
«В мясе птицы, произведенном американскими предприятиями Mountaire Farms Incorporated и Equity Group-Kentucky Division, были выявлены остатки лекарственных средств — тетрациклин и матаболиты нитрофуранов В связи с этим Россельхознадзором было принято решение вернуть на территорию Евросоюза, откуда прибыл груз, все поступившие партии общим весом 185 тонн», — отмечается в сообщении.
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