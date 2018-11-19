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Инвесторы из Англии купили 30% евробондов «Газпрома»
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Инвесторы из Англии купили 30% новых евробондов «Газпрома» 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большую часть нового выпуска пятилетних евробондов "Газпрома" на €1 млрд купили инвесторы из Великобритании и Континентальной Европы, также интерес проявили крупнейшие американские институциональные инвесторы, которые не участвовали в предыдущих сопоставимых сделках компании. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
"Инвесторы из Великобритании купили 30% выпуска, из России — 22%, из Германии и Австрии — 15%. Примечательно, что в сделку пришли крупнейшие американские и известные голландские институциональные инвесторы, которые не участвовали в предыдущих сопоставимых выпусках", — заявил Шулаков.
По его словам, инвесторы из Нидерландов купили 7% выпуска, на американские офшорные счета куплены 5% выпуска. Еще 8% купили инвесторы из Швейцарии.
"Сделка прошла в сложнейших условиях геополитической неопределенности, но разместилась по оптимальной цене с учетом всех рыночных параметров. Более того, успешная и бесперебойная работа "Газпрома" на энергетическом рынке Европы и рост его доли там до 35% по итогам второй половины 2018 года, а также системная работа его финансовой команды с инвесторами позволила передать инвесторам все эти акценты. Как результат, новый выпуск не просто принят рынком, но и вышел с премией ко вторичному рынку в 15 б.п. в то время, как даже таким именитым европейским концернам, как Volkswagen, пришлось днем ранее, по расчетам аналитиков, предлагать премию порядка 40 б.п. ", — добавил Шулаков.
После открытия американского рынка книга заявок достигла своего рекордного объема в €1,5 млрд, заявки подали 190 инвесторов. В результате ориентир доходности был понижен с первоначального 3,125% до 2,95-3,05%, а само размещение состоялось по нижней границе этого коридора, добавил Шулаков.
"Газпром" открыл дорогу другим российским эмитентам, разместив новый выпуск в евро после полугодового перерыва на первичных рынках евробондов из России, связанного с международной волатильностью. Большой успех размещения еще раз подтвердил не просто сильные позиции "Газпрома" как эмитента на рынке еврооблигаций, но и его умение системно работать не только на энергетических, но и на международных финансовых рынках, сейчас эта работа оценена по достоинству. У "Газпрома" это уже третий выпуск в евро в обращении ниже 3% и это рыночный ориентир для всех российских заемщиков. После размещения на вторичном рынке бонды торгуются около номинала, и это лучшее доказательство эффективного размещения, " — заключил Шулаков.
В минувшую среду "Газпром" разместил евробонды на €1 млрд под /,95% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J. P. Morgan и UniCredit. Последний раз "Газпром" размещал евробонды в марте — на €0,75 млрд Всего у компании в обращении 24 выпуска евробондов: на €6,65 млрд, $10,05 млрд, £1,35 млрд и 2,75 млрд швейцарских франков.
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