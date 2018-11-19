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В «Нафтогазе» назвали стоимость украинской ГТС
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В «Нафтогазе» назвали стоимость украинской ГТС 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал стоимость украинской газотранспортной системы (ГТС).
Как сообщает «Укринформ», соответствующее заявление он сделал во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018.
«Стоимость украинской ГТС составляет около $14 млрд Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор», — сказал он.
Вместе с этим Коболев указал на тот факт, что у Европы нет желания покупать украинскую ГТС по такой цене.
Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал сообщения о том, что украинская компания «Нафтогаз» предложила продать газотранспортную систему за рубеж.
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