В «Нафтогазе» назвали стоимость украинской ГТС 

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал стоимость украинской газотранспортной системы (ГТС).
Как сообщает «Укринформ», соответствующее заявление он сделал во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018.
«Стоимость украинской ГТС составляет около $14 млрд Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор», — сказал он.
Вместе с этим Коболев указал на тот факт, что у Европы нет желания покупать украинскую ГТС по такой цене.
Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал сообщения о том, что украинская компания «Нафтогаз» предложила продать газотранспортную систему за рубеж.