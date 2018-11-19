В «Нафтогазе» назвали стоимость украинской ГТС

Как сообщает «Укринформ», соответствующее заявление он сделал во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018.

«Стоимость украинской ГТС составляет около $14 млрд Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор», — сказал он.

Вместе с этим Коболев указал на тот факт, что у Европы нет желания покупать украинскую ГТС по такой цене.