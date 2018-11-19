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Facebook оказался в состоянии войны
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Цукерберг закручивает гайки: Facebook оказался в состоянии войны 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава Facebook Марк Цукерберг объявил своим топ-менеджерам, что компания находится «в состоянии войны», а значит пришло время для решительных мер, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Кроме того, во время последнего собрания сотрудников Цукерберг негативно высказался в адрес СМИ, назвав их материалы о проблемах социальной сети «чушью».

Военное время

Создатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг предвосхитил резонансную публикацию New York Times о проблемах компании — еще во время июньского собрания компании он заявил своим топ-менеджерам, что социальная сеть находится «в состоянии войны». По информации Wall Street Journal, Цукерберг рассказал, что Facebook находится под давлением американских властей, инвесторов и рассерженных пользователей, а значит пришло время для более решительных и жестких мер по управлению компанией.
34-летний глава компании выразил свое недовольство тем, что его менеджеры проявили медлительность в решении многих важных вопросов, так как в существующей ситуации необходимо «двигаться быстрее».
Это выступление Марка Цукерберга вызвало в компании настоящий переполох, а его последующие действия привели к ссорам с другими руководителями, в том числе с его правой рукой и ближайшей соратницей Шерил Сэндберг, занимающей пост главного операционного директора Facebook.
По слухам, именно «закручивание гаек» со стороны главы компании привело к увольнению сразу нескольких топ-менеджеров осенью 2018 года.
Речь идет о создателях Instagram Кевине Систроме и Майке Кригере, а также сооснователе стартапа Oculus Брендоне Ирибе, которые один за другим приняли решение покинуть Facebook. Тогда зарубежные СМИ сообщали о том, что Цукерберг ужесточил контроль над всеми квазинезависимыми подразделениями компании, что сильно не понравилось их руководителям.
Новая волна кризиса, или, выражаясь языком Цукерберга, «новый этап боевых действий» в Facebook начался после материала New York Times, в котором авторы раскрыли некоторые засекреченные подробности о политике руководства после скандала Cambridge Analytica. Например, Цукерберг и его команда предположительно приуменьшали влияние России на выборы 2016 года, чтобы не ссориться с Дональдом Трампом и республиканцами. Кроме того, специально нанятая PR-организация создавала публикации, критикующие конкурентов соцсети, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем внутри компании.
В официальном заявлении Facebook говорится о том, что история NYT имеет «ряд неточностей».
Однако, на внутренней встрече с сотрудниками Марк Цукерберг назвал критические публикации в СМИ «чушью», употребив при этом бранное слово.
Сообщается, что на том же собрании глава Facebook запретил кому бы то ни было общаться с журналистами, пригрозив увольнением. При этом он списал все утечки внутри компании на «низкий боевой дух» внутри коллектива.
Действительно, за последний год настроения в Facebook приобрели более негативный оттенок. По информации The Wall Street Journal, если в 2017 году 84% сотрудников соцсети «с оптимизмом смотрели в будущее компании», то сейчас эта цифра упала до 52%. Помимо прочего, если раньше 72% сотрудников верили, что «Facebook меняет мир в лучшую сторону», то теперь с этим согласны лишь 53%.

Промедление сыграло злую шутку

Вскоре после выхода статьи NYT в сети появилась официальная реакция совета директоров Facebook, и по ее тону несложно догадаться, что директора остались очень недовольны действиями Цукерберга, сообщает Mashable.
«Как Марк и Шерил [Сэндберг] уже упоминали в Конгрессе, компания слишком поздно заметила российское вмешательство, а также медлила с принятием мер. Мы, как совет директоров, мотивировали их действовать быстрее», — говорится в заявлении.
Далее совет встает на сторону руководителей Facebook, отмечая, что за последние полтора года команда соцсети активно боролась с дезинформацией на платформе, а также распространением иностранного политического влияния. Тем не менее, укор в медлительности, с которого началось заявление, ясно дает понять, что от Марка Цукерберга ждали более эффективного менеджмента в условиях кризиса.
Ранее гендиректор Facebook заявил о том, что «ничего не знал» о контракте с фирмой, критикующей конкурентов Facebook, возложив всю ответственность на своих пиарщиков, которые подписали данный договор.
«Реальность управления компанией со штатом в 10 тысяч человек такова, что ты никогда не будет полностью осведомлен о том, что происходит», — заявил Марк Цукерберг.
Газета.Ru: последние новости
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