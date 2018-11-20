Ещё
Российские компании впали в рекордный пессимизм
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
65.84
75.01
75.28
Прогноз
26.11 – 03.12
$
65.20
75.00
Индексы и котировки Brent
66.19
–0.57 Золото
1226.21
+0.13 РТС
1133.34
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1419
+0.0001
06.11
1.1418
19.11
14.11
09.11

Руководители российских компаний впали в рекордный пессимизм 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Финансовые директора России оценивают перспективы развития своих компаний с рекордным уровнем пессимизма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный международной аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte во втором полугодии 2018 года.
Как показало исследование, за последние полгода количество пессимистов среди финдеректоров выросло почти в четыре раза, до 37 процентов. Это рекордный показатель за все время исследований Deloitte, которые проводятся с 2015 года. До этого максимум был зафиксирован в 2016 году и равнялся 30 процентам.
Максимальное количество негативных оценок приходится на производственный сектор (50 процентов, рост в пять раз), в компаниях с выручкой до 5 миллиардов рублей и с численностью сотрудников до 100 человек.
При этом, финдиректора российских компаний более пессимистичны, чем иностранцы. К оптимистичным оценкам выше среднего склонны представители телекоммуникаций, медиа и технологий, а также компании с выручкой от 5 до 25 миллиардов рублей.
80 процентов опрошенных ожидают негативных последствий от повышения ставки НДС с 18 до 20 процентов. На втором месте идут антироссийские санкции, они беспокоят 70 процентов представителей бизнеса.
Впервые негативные ожидания стали преобладать на позитивными (31 процент) и нейтральными (32 процента). В предыдущих опросах преобладали нейтральные прогнозы, а в 2017 году лидировали оптимисты.
Ранее исследование банк HSBC показало, что оптимизм российских компаний по поводу перспектив международной торговли оказался ниже, чем в среднем по миру.
Последние новости
Кремль прокомментировал обращение российских наемников Казахстан потребовал у России пропустить американское мясо Россия впервые показала поезд будущего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет с колбасой в России?
Украина захотела остановить «Турецкий поток»592
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару152
Безработных россиян решили штрафовать1440
Китай оказался на пороге массовых дефолтов
Видео
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
01:54
Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице
Личный счет Статьи
03:13
Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Экономика
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
20:03
В России резко подорожала гречка
Личный счет
03:16
Полный провал: Торговые войны разрушили АТЭС
Экономика Статьи
03:41
Безработных россиян решили штрафовать
Личный счет Политика
04:00
Соловьева возмутил новый налог для россиян
Личный счет
01:24
Раскрыты пути контрабанды «санкционки» в РФ
Экономика
04:26
Греф рассказал о большом шаге вперед
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение