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Названа компания с самым могущественным логотипом
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Названа компания с самым могущественным логотипом 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Shutterstock
Логотип американского стрит-стайл бренда Supreme признали самым могущественным в мире. Об этом сообщает Hypebeast.
Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, составили список самых «влиятельных» фирменных символик.
На второе место после Supreme попал логотип производителя одежды для спорта Champion, на третье — южнокорейская компания Fila. За ними последовали модные дома Prada, Fendi и Gucci.
Седьмым в рейтинге оказались Kappa, восьмым — Versace. Заключительными стали Louis Vuitton и Celine.
В октябре итальянский люксовый бренд Off-White назвали самым популярным брендом одежды. На основе проведенного анализа эксперты заключили, что компания афроамериканского дизайнера Вирджила Абло Off-White стала самой востребованной в мире, обогнав модные дома Gucci, Balenciaga, Prada и Burberry.
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