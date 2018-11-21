Меценатам могут предоставить налоговые льготы

Российские граждане, оказывающие финансовую поддержку государственным или муниципальным организациям культуры, получат социальный налоговый вычет по НДФЛ в размере суммы пожертвования, перечисленной государственным или муниципальным организациям культуры. Соответствующий закон был рекомендован к одобрению Советом Федерации Комитетом палаты регионов по бюджету и финрынкам в среду.

По словам зампредседателя комитета Андрея Епишина, закон направлен на стимулирование привлечения внебюджетных источников финансирования в сферу культуры.

«Данные изменения должны будут мотивировать жертвователей к оказанию поддержки именно государственным и муниципальным организациям культуры», — заметил сенатор.

Помимо физлиц, согласно одобренному закону, льготы могут быть предоставлены и коммерческим организациям, которые смогут включать в состав внереализационных расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль расходы в виде пожертвований, направленных государственным или муниципальным учреждениям культуры, а также некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала в целях поддержки этих учреждений.