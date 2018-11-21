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Меценатам могут предоставить налоговые льготы 

Парламентская газета + ещё 2 21 ноября 2018
Фото: Парламентская газета
Российские граждане, оказывающие финансовую поддержку государственным или муниципальным организациям культуры, получат социальный налоговый вычет по НДФЛ в размере суммы пожертвования, перечисленной государственным или муниципальным организациям культуры. Соответствующий закон был рекомендован к одобрению Советом Федерации Комитетом палаты регионов по бюджету и финрынкам в среду.
По словам зампредседателя комитета Андрея Епишина, закон направлен на стимулирование привлечения внебюджетных источников финансирования в сферу культуры.
«Данные изменения должны будут мотивировать жертвователей к оказанию поддержки именно государственным и муниципальным организациям культуры», — заметил сенатор.
Помимо физлиц, согласно одобренному закону, льготы могут быть предоставлены и коммерческим организациям, которые смогут включать в состав внереализационных расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль расходы в виде пожертвований, направленных государственным или муниципальным учреждениям культуры, а также некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала в целях поддержки этих учреждений.
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Комментарии2
Совет Федерации , Компании , Политика , Экономика
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