«Газпром» выбрал окончательный маршрут поставки газа по «Турецкому потоку»

«Газпром» выбрал маршрут поставок газа в Европу по «Турецкому потоку» через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран.

Эти материалы были опубликованы в октябре-ноябре в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season). Она предусмотрена законодательством Евросоюза ) и нужна для строительства новых газопроводов.

С 2020 г. поставки газа начнутся в Болгарию и Сербию, с 2021 г. — в Венгрию, во второй половине 2022 г. — в Словакию, указывает газета. Венгрия, Словакия и Австрия в октябре уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 г. на семь лет, а «Булгартрансгаз» намерен в декаюре провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и на выходе в Сербию.

По словам источников «Коммерсанта» на рынке, «Газпром» собирается забронировать все предложенные мощности. В компании от комментариев отказались.

19 ноября «Газпром» достроил подводную часть газопровода «Турецкий поток». Для начала поставок по газопроводу остается достроить на турецком берегу принимающую компрессорную станцию и закончить наземную часть трубопровода в Турции.

«Турецкий поток» — один из двух экспортных мегапроектов «Газпрома», ориентированных на европейский рынок. Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для снабжения внутреннего рынка самой Турции. Вторая, транзитная, должна пройти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по первой нитке трубопровода смогут заместить те, что сейчас идут через Украину и Болгарию.