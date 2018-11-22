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«Газпром» выбрал окончательный маршрут поставки газа по «Турецкому потоку» 

Ведомости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Газпром» выбрал маршрут поставок газа в Европу по «Турецкому потоку» через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран.
Эти материалы были опубликованы в октябре-ноябре в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season). Она предусмотрена законодательством Евросоюза) и нужна для строительства новых газопроводов.
С 2020 г. поставки газа начнутся в Болгарию и Сербию, с 2021 г. — в Венгрию, во второй половине 2022 г. — в Словакию, указывает газета. Венгрия, Словакия и Австрия в октябре уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 г. на семь лет, а «Булгартрансгаз» намерен в декаюре провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и на выходе в Сербию.
По словам источников «Коммерсанта» на рынке, «Газпром» собирается забронировать все предложенные мощности. В компании от комментариев отказались.
19 ноября «Газпром» достроил подводную часть газопровода «Турецкий поток». Для начала поставок по газопроводу остается достроить на турецком берегу принимающую компрессорную станцию и закончить наземную часть трубопровода в Турции.
«Турецкий поток» — один из двух экспортных мегапроектов «Газпрома», ориентированных на европейский рынок. Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для снабжения внутреннего рынка самой Турции. Вторая, транзитная, должна пройти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по первой нитке трубопровода смогут заместить те, что сейчас идут через Украину и Болгарию.
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Комментарии
Газпром , ЕС , Компании , Ближний Восток , В мире , Экономика
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