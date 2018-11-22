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Рогозин рассказал об устаревшем оборудовании на предприятиях Роскосмоса 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Почти всё производственное оборудование предприятий "Роскосмоса" устарело, но даже в таком состоянии российская космическая отрасль способна решить свои проблемы, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Несмотря на то, что производственные фонды "Роскосмоса" сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, но это вопрос только денег, станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много. "Роскосмос" точно поднимется даже при этом соотношении средств", — сказал Рогозин.
Ранее Рогозин рассказывал РИА Новости о тяжелом экономическом положении предприятий "Роскосмоса". Так, финансовая "дыра" производителя ракет "Протон" и "Ангара" Центра имени Хруничева составляет сейчас 111 миллиардов рублей. А Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", которая делает пилотируемые корабли "Союз" и грузовики "Прогресс", должна 35 миллиардов.
При этом глава "Роскосмоса" утверждал ранее, что Центр Хруничева выйдет на безубыточное производство уже в 2022 году, а с 2023 года начнет возвращать долги и выплачивать пени и штрафы.
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Комментарии
Дмитрий Рогозин , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РКК Энергия , РИА Новости , Компании , Наука , Наука и техника , Технологии
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