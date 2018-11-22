«Яндекс. Маркет» запустил бета-версию маркетплейса с зарубежными товарами Bringly.ru

«Яндекс. Маркет» в тестовом режиме запустил Bringly.ru — сервис для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов. В нем можно найти продукцию из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран, рассказали Rusbase в «Яндексе»

Сервис работает по модели маркетплейса: продавцы размещают на нем свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент, который зависит от категории товара.

На Bringly.ru представлены одежда и обувь, электроника, косметика, товары для дома и многое другое — всего более четырех миллионов товаров. В частности, сервис предлагает одежду и обувь марок Koton и Lumberjack, корейскую косметику, а также противоударные и водонепроницаемые китайские смартфоны Cubot и Nomu.

Покупку на Bringly.ru можно оплатить банковской картой, способ и стоимость доставки товара будет зависеть от страны и магазина. Например, для всех товаров из Китая и Латвии доставка бесплатная. При заказе любого товара покупатели могут воспользоваться обычной и экспресс-доставкой « Почты России ».

Популярные товары будут храниться на собственном складе Bringly.ru в Латвии, в Россию их доставят за 3-5 дней. Если что-то пошло не так — например, покупку повредили в дороге или продавец по ошибке отправил не тот товар, — то сервис поможет вернуть деньги.

«У трансграничной торговли колоссальный потенциал. Уже сейчас две трети россиян покупают что-то в иностранных интернет-магазинах, причем 90% этих покупок приходится на товары из Китая. Мы уверены, что рынок трансграничной онлайн-торговли будет расти, и хотим разнообразить выбор покупателей, предложив им сервис с большим выбором качественных товаров со всего мира. Цены у нас будут ниже, чем в офлайн-ритейле. Многие товары за границей стоят дешевле, а мы привозим их напрямую, без наценок посредников», — говорит директор по международному развитию «Яндекс. Маркета» Алекс Васильев.

Бета-версия доступна на сайте Bringly.ru и мобильных устройствах на базе iOS и Android.