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«Яндекс. Маркет» запустил бета-версию маркетплейса с зарубежными товарами Bringly.ru 

RB.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: RB.ru
«Яндекс. Маркет» в тестовом режиме запустил Bringly.ru — сервис для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов. В нем можно найти продукцию из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран, рассказали Rusbase в «Яндексе».
Сервис работает по модели маркетплейса: продавцы размещают на нем свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент, который зависит от категории товара.
На Bringly.ru представлены одежда и обувь, электроника, косметика, товары для дома и многое другое — всего более четырех миллионов товаров. В частности, сервис предлагает одежду и обувь марок Koton и Lumberjack, корейскую косметику, а также противоударные и водонепроницаемые китайские смартфоны Cubot и Nomu.
Покупку на Bringly.ru можно оплатить банковской картой, способ и стоимость доставки товара будет зависеть от страны и магазина. Например, для всех товаров из Китая и Латвии доставка бесплатная. При заказе любого товара покупатели могут воспользоваться обычной и экспресс-доставкой «Почты России».
Популярные товары будут храниться на собственном складе Bringly.ru в Латвии, в Россию их доставят за 3-5 дней. Если что-то пошло не так — например, покупку повредили в дороге или продавец по ошибке отправил не тот товар, — то сервис поможет вернуть деньги.
«У трансграничной торговли колоссальный потенциал. Уже сейчас две трети россиян покупают что-то в иностранных интернет-магазинах, причем 90% этих покупок приходится на товары из Китая. Мы уверены, что рынок трансграничной онлайн-торговли будет расти, и хотим разнообразить выбор покупателей, предложив им сервис с большим выбором качественных товаров со всего мира. Цены у нас будут ниже, чем в офлайн-ритейле. Многие товары за границей стоят дешевле, а мы привозим их напрямую, без наценок посредников», — говорит директор по международному развитию «Яндекс. Маркета» Алекс Васильев.
Бета-версия доступна на сайте Bringly.ru и мобильных устройствах на базе iOS и Android.
24 октября Сбербанк и «Яндекс» официально запустили маркетплейс «Беру» с российскими товарами. На момент презентации сервис предлагал около 100 тысяч наименований товаров, ежемесячно им пользовались около 3,5 млн человек.
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Почта России , Сбербанк России , Яндекс , Компании , Экономика
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