По данным Reuters, в ходе визита в Каракас глава «Роснефти» заявил венесуэльскому лидеру, что Боливарианская Республика выполняет свои обязательства перед КНР, а перед Россией нет.
Агентство отмечает, что информация о поездке Сечина в Венесуэлу не распространялась, хотя сам визит можно считать «одним из самых ярких признаков напряжённости» между двумя странами.
Reuters подчёркивает, что за последние несколько лет Москва стала для Каракаса кредитором последней инстанции. С 2006 года российское правительство и «Роснефть» передали Венесуэле не менее 17 млрд долларов в виде займов и кредитных линий, подсчитало агентство.